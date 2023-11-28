حركة حماس : التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب بعد الهدنة فارغ

أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من غزة :

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على لسان قياديها، أسامة حمدان، وفي ندوة صحفية عقدها اليوم، الثلاثاء 28 نوفمبر، أن تهديد قادة الكيان باستمرار الحرب في بعد انتهاء اتفاق التهدئة “تهديد فارغ للاستهلاك الداخلي”.

حمدان قال “فشل العدو النازي فشلاً ذريعاً على كافة المستويات، الأمنية والاستخبارية والعسكرية والسياسية والإعلامية” فهو لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة.

وأضاف أن”اعتراف الاحتلال مؤخراً بأعداد جنوده القتلى والجرحى والمصابين، لا يكشف الحقيقة المروّعة التي يخاف من نشرها أمام جبهته الداخلية المرعوبة والمهزوزة أصلاً، فهذا الاعتراف لا يمثل إلاّ جزءاً بسيطاً من خسائره التي ستتعاظم في قابل الأيام.”

كما أضاف القيادي في حركة “حماس” أن “أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك”، وأكد أن “تسليم كتائب القسّام المحتجزين من أماكن متفرّقة، في كل مناطق القطاع؛ في شماله وجنوبه، وفي قلب مدينة غزَّة، يكذّب مجدّداً كل ادّعاءات جيش الاحتلال في السيطرة على جزء من أرض غزَّة، ويؤكّد أنَّ مسار التسليم وطريقته التي أبدعت فيها المقاومة هي رسالة لكل من يهمه الأمر، بأن المقاومة ثابتة وقوية ومستمرة وراسخة”.

أسامة حمدا اعتبر أن “إتمام اتفاق التهدئة في أربعة أيام، بإنجاز تحرير 150 أسيراً فلسطينياً من حرائرنا وفتياتنا وأشبالنا هو إنجازٌ وطني بامتياز، حيث شملت أسماء الأسرى كل جغرافية الوطن، وما هو إلاّ مقدَّمة في طريق الوفاء لكل أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات في سجون العدو النازي بإذن الله.”

القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، وأثناء ندوة الصحفية وجه كذلك دعوة إلى الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لزيارة قطاع غزة قائلا “ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية”.