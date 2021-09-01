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الجزائر

حركة حماس تثمن مواقف الجزائر الرافضة للكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
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حركة حماس تثمن مواقف الجزائر الرافضة للكيان الصهيوني

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن الحركة تثمن تأكيد وزير الخارجية رمطان لعمامرة رفض الجزائر منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

وأكد قاسم في تصريح صحفي أن الحركة تحي سعي الجزائر لإبقاء دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية ورفضها لتواجد الصهيوني في الاتحاد الافريقي.

وأضاف الناطق باسم حركة حماس” تقدر عاليا تصريحات وزير الخارجية رمطان لعمامرة حول مركزية القضية وجوب التضامن مع فلسطين.

واضاف قاسم “هذه التصريحات تعكس الروح العروبية الصادقة، والحس القومي الأصيل للجزائر الشقيقة”.

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