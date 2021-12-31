حركة حماس تكشف عن نتائج زيارة وفد قيادي منها إلى الجزائر

نشرت حركة حماس الفلسطينية نتائج زيارة قام بها وفد قيادي إلى الجزائر، خلال الأيام الماضية والتقى فيها عدة مسؤولين وقادة أحزاب ومنظمات، أين عبر عن دعمه لاحتضان الجزائر للقضية الفلسطينية وإشادة بمواقفها ضد التطبيع.

وحسب بيان للحركة “اختتم وفد من حركة المقاومة الإسلامية ” حماس” الأربعاء زيارته لدولة الجزائر الشقيقة، وضم الوفد الدكتور سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية بالخارج وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والأخ محمد عثمان ممثل الحركة بالجزائر”.

وأضاف: وزار الوفد المجلس الشعبي الوطني، والتقى رؤساء الكتل البرلمانية، كما زار الوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتقى رئيسه السيد بوزيد لزهاري.

وكشف: وزار الوفد كلًا من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة المستقبل، وحركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني، والتقى مع أمنائها العامين ومكاتبها السياسية، كما زار جمعية علماء المسلمين والتقى مع العديد من المسؤولين.

وحسب البيان: عبر الوفد عن ترحيب حركة حماس بدعوة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون لعقد لقاء فلسطيني في الجزائر، مؤكدا حرص الحركة على انعقاد اللقاء وبذل كل جهد لنجاحه.

كما أكد: دعم الحركة الكامل للدور الجزائري في احتضان القضية الفلسطينية وإسنادها، معبرًا عن رفض الحركة لأي شكل من أشكال التطبيع، وقدّر الوفد الدور الجزائري الرافض للتطبيع، معبرًا عن تمسك شعبنا بخيار المقاومة لتحرير أرضه ومقدساته.

وحسب المصدر نفسه: شرح الوفد في لقاءاته خلال الزيارة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بظروف الاعتداء على الأسيرات، والتضييق على الأسرى، والاعتداءات المتكررة في القدس والمسجد الأقصى، والظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة.

وأكد: تضمنت هذه اللقاءات تقديم التهنئة بفوز الجزائر ببطولة كأس العرب، والتعبير عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف المنتخب الجزائري الذي أهدى الفوز للشعب الفلسطيني.

بعجي لوفد من حماس: مواقف الجزائر من فلسطين لن تتغير أبدا

ويوم 26 ديسمبر 2021، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل، الأحد إنه أبلغ، وفدا عن حركة حماس الفلسطينية، إن مواقف الجزائر من القضية الفلسطينية لن تتغير أبدا.

وقال بعجي إن ذلك كان خلال استقباله مسؤول الشؤون السياسية في الحركة سامي أبو زهري.

وشدد بعجي عبر صفحته على فايسبوك معلقا على اللقاء، “مواقفنا بالأمس هي نفسها اليوم و لن تتغير غدا .. وهي من مواقف الدولة الجزائرية سلطة و شعبا التي جدد معانيها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أين ستبقى فلسطين قضيتنا المركزية و بوصلة لأحرار“.