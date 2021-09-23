“حركة حماس” تنفي وجود أي استثمارات لديها في السوادن
أعلنت السلطات السودانية، الخميس، مصادرة جميع أصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في البلاد، ووقف كل عمليات تحويل الأموال للحركة وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.
ونقلت وكالة (رويترز)، عن السلطات السودانية، بأن أصول الحركة في السودان، تتضمن فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض، وأراضٍ ومكاتب صرافة.
وفي ردها على القرار نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إنه “لا توجد لنا أي استثمارات في السودان”، وأكد أنه ليس لدى الحركة أي مشكلة مع أي جهة سودانية.
نفت حركة “حماس” أن يكون لها أي استثمارات في السودان، وذلك بعد تعليق نشرته “رويترز” ويفيد بمصادرة السودان استثمارات للحركة في أراضيه.
وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أنه لا وجود لأي استثمارات لحماس في السودان، وأضاف، أن الحركة ليست لديها أي مشكلة مع أي جهة في السودان. pic.twitter.com/zXsi4hUg5j
— أخبار العالم العاجلة (@BWorldN1) September 23, 2021
كما قال نائب رئيس حركة “حماس” في الخارج، موسى أبو مرزوق، إن بعض ما ورد في خبر رويترز قديم، وأكثره لا علاقة للحركة به.
وأكد “أبو مرزوق” في تغريدة عبر موقع “تويتر”، “أن الخبر بمجمله، لا أصل له في هذا الوقت”.
تعليقًا على خبر @Reuters: بعض ما ورد قديم، وأكثره لا علاقة للحركة به، ولا جديد في هذا الصدد، والخبر بمجمله لا أصل له في هذا الوقت.https://t.co/29lWAy4UI9
— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) September 23, 2021
يشار إلى أن السودان أعلنت قبل عدة أشهر توصلها لاتفاق مع إسرائيل من أجل أقامة علاقات دبلوماسية معها، وذلك برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
هذا ويعيش السودان منذ أوت 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في العام 2024، ويتقاسم السلطة حاليّا، الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة.