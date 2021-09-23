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“حركة حماس” تنفي وجود أي استثمارات لديها في السوادن

الشروق أونلاين
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“حركة حماس” تنفي وجود أي استثمارات لديها في السوادن

أعلنت السلطات السودانية، الخميس، مصادرة جميع أصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في البلاد، ووقف كل عمليات تحويل الأموال للحركة وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.
ونقلت وكالة (رويترز)، عن السلطات السودانية، بأن أصول الحركة في السودان، تتضمن فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض، وأراضٍ ومكاتب صرافة.

وفي ردها على القرار نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إنه “لا توجد لنا أي استثمارات في السودان”، وأكد أنه ليس لدى الحركة أي مشكلة مع أي جهة سودانية.

كما قال نائب رئيس حركة “حماس” في الخارج، موسى أبو مرزوق، إن بعض ما ورد في خبر رويترز قديم، وأكثره لا علاقة للحركة به.

وأكد “أبو مرزوق” في تغريدة عبر موقع “تويتر”، “أن الخبر بمجمله، لا أصل له في هذا الوقت”.

يشار إلى أن السودان أعلنت قبل عدة أشهر توصلها لاتفاق مع إسرائيل من أجل أقامة علاقات دبلوماسية معها، وذلك برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

هذا ويعيش السودان منذ أوت 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في العام 2024، ويتقاسم السلطة حاليّا، الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة.

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