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حركة حماس: رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل

الشروق أونلاين
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حركة حماس: رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاثنين، إن كلمة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تمثل رسالة طمأنة بأن رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل.

بيان حركة حماس

تعبر حركة حماس عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

إن كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري، باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة.

ترى حماس أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون أنها تمثل رسالة تعزيز وطمأنة لشعبنا الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل.

د. سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية (حماس) إقليم الخارج

الإثنين: 24 ربيع الثاني 1443ه الموافق: 29 نوفمبر 2021م

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