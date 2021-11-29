حركة حماس: رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاثنين، إن كلمة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تمثل رسالة طمأنة بأن رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل.
بيان حركة حماس
تعبر حركة حماس عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
إن كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري، باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة.
👈 إن كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري، باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة.
— DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) November 29, 2021
ترى حماس أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون أنها تمثل رسالة تعزيز وطمأنة لشعبنا الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل.
د. سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية (حماس) إقليم الخارج
الإثنين: 24 ربيع الثاني 1443ه الموافق: 29 نوفمبر 2021م
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— DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) November 29, 2021
#هام
السيد الرئيس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:
إن الجزائر التي تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات،تعرب مجددا عن دعمها للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) November 29, 2021