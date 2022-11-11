حركة طالبان تمنع الأفغانيات من دخول الحدائق والمنتزهات

منعت حركة طالبان الأفغانيات من دخول الحدائق والمتنزهات في كابول،بعدما كانت آخر أماكن الترفيه المتاحة للنساء.

ولم يتضح مدى اتساع نطاق القيود المطبقة أو كيفية تأثيرها على قرار سابق لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينص على أن “الحدائق، بما في ذلك المساحات المفتوحة، يجب فصلها حسب الجنس وسيتم تخصيص أيام معينة للنساء” وفقا لوكالة رويترز.

وقال محمد عاكفمهاجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الجماعة “بذلت قصارى جهدها خلال 15 شهرا الماضية لتجنب إغلاق المتنزهات وصالات الألعاب الرياضية للنساء، وطلب أيام منفصلة من الأسبوع لدخول الذكور والإناث، أو فصل الجنسين ولكن لم يتم الامتثال للأوامر وانتهاك القواعد، واضطررنا لإغلاق الحدائق والصالات الرياضية للنساء”.

مضيفا: “رأينا رجالا ونساء معا في الحدائق، وللأسف لم يتم الالتزام بالحجابلذلك كان علينا أن نتوصل إلى قرار آخر وفي الوقت الحالي أمرنا بإغلاق جميع المنتزهات والصالات الرياضية أمام النساء “.

ومن المتوقعأن تبدأ فرق طالبان في مراقبة الحدائق للتحقق مما إذا كانت النساء ما زلن يزرنها، وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن مسؤولي أحد المنتزهات رفضوا التعامل مع النساء في الوقت الذي كان فيه عملاء لطالبان يراقبون الموقف.