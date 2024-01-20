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الجزائر

حركة عدم الإنحياز تثمن الدور الريادي للجزائر في مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث

الشروق أونلاين
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حركة عدم الإنحياز تثمن الدور الريادي للجزائر في مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث
مصالح الوزير الأول
القمة الـ19 لحركة عدم الإنحياز بكمبالا.

ثمن البيان الختامي الذي عقب القمة الـ19 لحركة عدم الإنحياز، الأدوار الريادية للجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، ففي ختام القمة التي انعقدت يومي الجمعة والسبت، أشاد البيان الختامي للقمة و”إعلان كمبالا” بدور رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

ورحبت كذلك الوثائق الختامية للقمة بمبادرة الرئيس تبون لإنشاء صندوق إفريقي خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، حسب ذات المصدر.

كما تضمنت كذلك الوثائق الختامية التزام أعضاء الحركة بالمبادئ والقيم التي تأسست من أجل الدفاع عنها، كما تم التطرق كذلك إلى قضية الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

أعضاء حركة عدم الإنحياز أدانوا كذلك العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى تحرك عاجل لإنهاء العدوان ووقف التهجير القسري للفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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