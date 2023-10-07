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جرحى في اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين “بالخطأ” في عسقلان المحتلة
العالم
بالتزامن مع تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في غزة

حركة “فتح” تدعو لإضراب شامل في فلسطين

الشروق أونلاين
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حركة “فتح” تدعو لإضراب شامل في فلسطين
ح.م
عدوان على قطاع غزة

دعت حركة “فتح” مساء السبت، إلى إضراب شامل في فلسطين بداية من غد الأحد. بالتزامن مع تنفيذ كتائب القسام لعملية “طوفان الأقصى” ضد قوات الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة.

ونادت حركة “فتح” حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “بتصعيد المواجهة في كافة الميادين، دفاعا عن الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والدولة والاستقلال”.

وأضافت “فتح” في بيان لها، أن “الاحتلال يواصل عدوانه وجرائمه بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية. ويواصل هجمته الشرسة بحق أسرانا وأسيراتنا، وسط صمت دولي”.

وأسفر قصف قوات الاحتلال عن ارتقاء 198 شهيدا، وإصابة أكثر من 1600 جريح. فيما كبّدت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من اليوم مقتل أكثر من 200 إسرائيلي.

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