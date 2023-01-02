-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حركة فتح تكشف عن مقترحاتها الجديدة لتنفيذ إعلان الجزائر للمصالحة

الشروق أونلاين
  • 132
  • 0
حركة فتح تكشف عن مقترحاتها الجديدة لتنفيذ إعلان الجزائر للمصالحة
ح.م
جانب من التوقيع على إعلان الجزائر

كشفت حركة فتح عن مقترحاتها الجديدة لتفيذ إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة والوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، في مقابلة لإذاعة “صوت فلسطين” الإثنين أن الورقة التي طرحتها الحركة حددت آليات واضحة لتنفيذ إعلان الجزائر.

وفي مقدمة هذه الآليات يقول عزام، تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تنسجم مع برنامج منظمة التحرير وبرنامج إعلان الاستقلال”.

وأكد الأحمد في حديثه على أن هناك تجاوب من الأشقاء في دولة الجزائر مع الورقة التي طرحتها فتح، مشيرا إلى الجزائر وصفت ورقة فتح بأنها تنسجم مع إعلانها ومع الشرعية الدولية التي نص عليه إعلان الجزائر.

وأضاف، أنه لابد أن يتم تنفيذ ما ورد في الورقة من خلال تشكيل حكومة، مؤكدا على ضرورة بسط هذه الحكومة لسلطاتها على كافة مناطق الضفة وغزة وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد.

وختم الأحمد حديثه: “نأمل أن تتجاوب حماس وتعيد النظر في الورقة التي قدمتها في الجزائر، وذلك لاستئناف الحوار بقلب وعقل مفتوح لتحقيق أهدافنا”.

وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش أن توقيع 14 فصيلا فلسطينيا على إعلان الجزائر في 13  أكتوبر، “خطوة إيجابية” نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية.

مقالات ذات صلة
وفاة عائلة كاملة بخنشلة.. الأجهزة الكهرومنزلية تحت مجهر القضاء

وفاة عائلة كاملة بخنشلة.. الأجهزة الكهرومنزلية تحت مجهر القضاء

يقتلون عجوزا لتوفير تكاليف “الحرقة”

يقتلون عجوزا لتوفير تكاليف “الحرقة”

بالفيديو.. كلمة للرئيس تبون بمناسبة حلول العام الجديد 2023

بالفيديو.. كلمة للرئيس تبون بمناسبة حلول العام الجديد 2023

اتفاق الجزائر.. رئيس حكومة مالي يُطمئن

اتفاق الجزائر.. رئيس حكومة مالي يُطمئن

فضيحة جديدة لدبلوماسية المغرب في جنوب إفريقيا

فضيحة جديدة لدبلوماسية المغرب في جنوب إفريقيا

المعنيون بتنظيم حج 2023 مطالبون بجلب السيّاح الأجانب!

المعنيون بتنظيم حج 2023 مطالبون بجلب السيّاح الأجانب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد