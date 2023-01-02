حركة فتح تكشف عن مقترحاتها الجديدة لتنفيذ إعلان الجزائر للمصالحة

كشفت حركة فتح عن مقترحاتها الجديدة لتفيذ إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة والوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، في مقابلة لإذاعة “صوت فلسطين” الإثنين أن الورقة التي طرحتها الحركة حددت آليات واضحة لتنفيذ إعلان الجزائر.

وفي مقدمة هذه الآليات يقول عزام، تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تنسجم مع برنامج منظمة التحرير وبرنامج إعلان الاستقلال”.

وأكد الأحمد في حديثه على أن هناك تجاوب من الأشقاء في دولة الجزائر مع الورقة التي طرحتها فتح، مشيرا إلى الجزائر وصفت ورقة فتح بأنها تنسجم مع إعلانها ومع الشرعية الدولية التي نص عليه إعلان الجزائر.

وأضاف، أنه لابد أن يتم تنفيذ ما ورد في الورقة من خلال تشكيل حكومة، مؤكدا على ضرورة بسط هذه الحكومة لسلطاتها على كافة مناطق الضفة وغزة وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد.

وختم الأحمد حديثه: “نأمل أن تتجاوب حماس وتعيد النظر في الورقة التي قدمتها في الجزائر، وذلك لاستئناف الحوار بقلب وعقل مفتوح لتحقيق أهدافنا”.

وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن توقيع 14 فصيلا فلسطينيا على إعلان الجزائر في 13 أكتوبر، “خطوة إيجابية” نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية.