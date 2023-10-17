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حركة فتح : لن نسمح بمرور مخطّط التهجير بأيّ حال من الأحوال

الشروق أونلاين
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حركة فتح : لن نسمح بمرور مخطّط التهجير بأيّ حال من الأحوال
ح. م
قالت حركة فتح أنها ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أن الفلسطينيين اليوم إضافة لـ”الحرب الدامية” التي يعيشون، هم أمام مخطط صهيوني لتهجيرهم إلى ما بعد جنوب القطاع أي صحراء سيناء. الحركة أكدت رفضها “الكامل” لهذا المخطط الذي قالت أنها لن تسمح “أن يمر بأي من الأحوال.

وفي بيان نشرته حركة فتح اليوم، الثلاثاء 17 أكتوبر، توجهت للفلسطينيين وقالت “نخاطبكم ونحن نوظف كل طاقاتنا وإمكانياتنا السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، الذي يتعرض فيه قطاع غزة لأبشع الحروب فتكا وتدميرا وقتلا للأطفال والنساء والعائلات الآمنة في بيوتها، كما يواصل حصاره البربري على كل مقومات الحياة في القطاع بعد قطع الماء والكهرباء والغذاء، ويمنع فتح ممرات إنسانية تكفل إدخال المعونات الصحية والإنسانية التي نفذت من القطاع والمشافي والمؤسسات، ما أوصل القطاع إلى الكارثة الإنسانية كما بينت عديد المؤسسات الدولية.

لتضيف الحركة في بيانها “فوق كل ذلك وفي خضم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي يسعى الاحتلال لدفع شعبنا في قطاع غزة إلى النزوح والهجرة القسرية إلى ما بعد جنوب القطاع (سيناء) ليعيد من جديد فصول النكبة وما سبقها من مجازر وإرهاب تجبر شعبنا على ترك القطاع، ما ينسجم من المخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ودفع غزة إلى سيناء وإقامة كيان فلسطيني هناك، وإنهاء أي حلم بدولة في الضفة الفلسطينية.

لتدعو فتح بعد ذلك الفلسطينيين لعدم مغادرة أراضيهم فكونوا متنبهين لهذا المخطط ولا تتزحزحوا من أرضكم وحقكم”، وتؤكد “أن مأساة النكبة لن تتكرر من جديد، وسنزداد مع كل عدوان ومجزرة انغراسا في أرضنا وحقنا ووطننا فلسطين.

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