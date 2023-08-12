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الجزائر

حركة “مجتمع السلم” تدعّم جهود تنمية وتنويع الاقتصاد

س. ع
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حركة “مجتمع السلم” تدعّم جهود تنمية وتنويع الاقتصاد
أرشيف
رئيس حركة "مجتمع السلم"، عبد العالي حساني شريف

أكد رئيس حركة “مجتمع السلم”، عبد العالي حساني شريف، السبت من المسيلة، دعم حركته للجهود المبذولة من أجل تنمية و تنويع الاقتصاد الوطني، ليكون منتجا للثروة.
وأبرز حساني، في افتتاح لقاء مع إطارات ومناضلي الحزب خصّص لتجديد هياكل الحركة على مستوى ولاية المسيلة، أن “ما يجري حاليا في تنويع العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يمكنها تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني، أمر تدعمه الحركة كونه سينقل الاقتصاد الوطني إلى منتج للثروة”، مما سينعكس إيجابيا على المجتمع.
وذكّر حساني شريف بالمخاطر الخارجية التي تواجهها الجزائر جراء التحولات التي يشهدها العالم وزيادة حدة التوتر في دول الساحل، والتي تستوجب، حسبه، “تضافر جهود الطبقة السياسية ونضالها في هذا المجال ضمن شراكة سياسية فعّالة”، مؤكدا في هذا الشأن، مساهمة حركة “مجتمع السلم” في الدفاع عن الوطن وثوابته من خلال تنفيذ برامج واقتراح حلول تتماشى مع مصلحة الوطن.

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