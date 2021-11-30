حركة مجتمع السلم تصدر أول تعليق حول نتائجها في الانتخابات المحلية

أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس)، الثلاثاء، إنها احرزت تقدما في نتائج الانتخابات المحلية، مقارنة مع مراحل سابقة ووفق الأهداف التي سطرتها مؤسسات الحركة، خاصة في ولاياتٍ ذات رمزية وثقلٍ شعبي وسياسي، والتصدر في بعض عواصمها.

بيان حركة مجتمع السلم

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للحركة في لقائه الدوري العادي، اليوم الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443 هجرية، الموافق 30 نوفمبر 2021، والذي خُصص لتقييم نتائج الانتخابات المحلية، وقد خلُص اللقاء إلى تسجيل النقاط التالية:

نتوجه بالشكر الجزيل إلى مختلف مكونات الشعب الجزائري وجميع مناضلي ومناصري الحركة على هذا الالتفاف الشعبي على الحركة وقوائمها الولائية والبلدية، ابتداءً من التوقيعات، إلى الترشيحات، إلى تحقيق هذه النتائج المتقدِّمة، رغم الصعوبات والإكراهات التي واجهتها الحركة في ذلك.

يثمن المكتب التنفيذي الوطني التقدُّم الجيد في نتائج الانتخابات المحلية، مقارنة مع مراحل سابقة ووفق الأهداف التي سطرتها مؤسسات الحركة، وذلك حسب المؤشرات الأولية التالية:

التقدم في تصدر عدد من المجالس الشعبية الولائية والبلدية.

التقدُّم في عدد المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية الولائية، وعدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية.

النجاح من حيث العضوية بما يتجاوز 95% في المجالس الشعبية الولائية والبلدية التي ترشحنا بها، وهو ما يرسخ الانتشار والتواجد الميداني في مختلف الولايات على المستوى الوطني.

النجاح في ولاياتٍ ذات رمزية وثقلٍ شعبي وسياسي، والتصدر في بعض عواصمها..

يؤكد المكتب الوطني على ترك مسألة التحالفات الانتخابية إلى الديمقراطية المحلية وتقدير مؤسسات الحركة المحلية، حسب المعطيات والظروف المحيطة بكل بلدية وولاية، وذلك وفق المعايير والأولويات التالية:

عدم التحالف مع مَن تحوم حولهم شبهات الفساد.

الأولوية في التحالف بما يحقِّق الانسجام والاستقرار، وبما يحقق مصلحة المواطن وخدمة التنمية المحلية في البلديات والولايات.

سينظم المكتب التنفيذي الوطني ندوة صحفية بعد صدور النتائج النهائية وتنصيب المجالس المنتخبة لتقديم النتائج الرقمية والتحاليل النهائية وكذا الرؤية المستقبلية.

تؤكد الحركة بأنها ستحرص على مرافقة المنتخبين بما يجعلهم في مستوى الثقة التي وضعها الناخبون فيهم.

رئيس الحركة

د. عبد الرزاق مقري