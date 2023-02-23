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حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي
الجزائر

حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي

الشروق أونلاين
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حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي
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حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، حركة واسعة في السلك الدبلوماسي و القنصلي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في بيان الخارجية:

في إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة واسعة في السلك الدبلوماسي و القنصلي.  شملت 24 سفيرا، و 15 قنصلا عاما، و6 قناصلة.

وتهدف هذه التعيينات إلى “إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للبلاد، وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة. بغية تكفّل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، ومصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية”، يضيف البيان.

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