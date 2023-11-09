حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات اليوم الخميس 9 نوفمبر.

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات اليوم الخميس 9 نوفمبر.

حسب بيان الوزارة، فشملت هذه الحركة “ترقية خمسة عشر (15) إطارا محليا من سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء الادارة المحلية والتقنين و الشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات”، و”تحويل سبعة (07) أمناء عامين نحو ولايات أخرى”. كذلك “إنهاء مهام ستة (06) أمناء عامين بالولايات”.

حسب ذات البيان، فهذه الحركة “التي تأتي عقب تلك التي أجراها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولاة و الولاة المنتدبين“، تهدف “إلى تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، لاسيما من خلال التأطير الناجع للشؤون المحلية من طرف إطارات مؤهلة وذات كفاءة.”