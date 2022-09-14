حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين بـ16 ولاية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين. حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وشملت الحركة إنهاء مهام 16 واليًا، و3 ولاة منتدبين، وتحويل 10 ولاة وولاة منتدبين آخرين بالشكل التالي:

أولا: إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين: أـ الولاة: ـ برادعي عبد القادر، والي ولاية الأغواط. ـ تيبورتين زين الدين، والي ولاية أم البواقي. ـ مزهود توفيق، والي ولاية باتنة. ـ دهاج محمد البركة، والي ولاية تبسة. ـ كلكال عبد القادر، والي ولاية جيجل. ـ عبلة كمال، والي ولاية سطيف. ـ جوادي عبد العزيز، والي ولاية سعيدة. ـ ليماني مصطفى، والي ولاية سيدي بلعباس. ـ ويناز لبيبة، والية ولاية قالمة. ـ جاري مسعود ، والي ولاية قسنطينة. ـ عباس بداوي، والي ولاية تيسمسيلت. ـ عبد القادر رقاع، والي ولاية وادي سوف. ـ عبد الوهاب مولاي، والي ولاية ميلة. ـ مبارك البار، والي ولاية عين الدفلى. ـ بوعلام عمراني، والي ولاية غرداية. ـ بوبكر لنصاري، والي ولاية المنيعة. ب ـ الولاة المنتدبون: ـ رضوان خليفة، الوالي المنتدب لباب الوادي ـ نجية نسيب، الوالية المنتدبة لزرالدة. ـ أنيس بن داود، الوالي المنتدب لسيدي عبد الله.

ثانيا: تحويل عشرة (10) ولاة ووالي منتدب: أـ الولاة: ـ سداس لخضر: من ولاية الشلف إلى ولاية بسكرة. ـ أبي نوار عبد الله: من ولاية بسكرة إلى ولاية غرداية. ـ كمال نويصر: من ولاية البليدة إلى ولاية برج بوعريريج. ـ لكحل عياط عبد السلام: من ولاية البويرة إلى ولاية غليزان. ـ مصطفى قريش: من ولاية تمنغست إلى ولاية ميلة. ـ محمد لمين درامشي، من ولاية تيارت إلى ولاية سطيف. ـ أحمد معبد: من ولاية الجزائر العاصمة إلى ولاية البليدة. ـ عبد الخالق صيودة: من ولاية معسكر إلى ولاية قسنطينة. ـ محمد بن مالك: من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية باتنة. ـ عطاء الله مولاتي: من ولاية غليزان إلى ولاية الشلف. ب ـ الوالي المنتدب: تحويل احسن خالدي، الوالي المنتدب للمدينة الجديدة علي منجلي، إلى زرالدة. ثالثا: تعيين 16 واليا جديدا، وأربعة ولاة منتدبين: أـ الولاة: ـ دويفي فضيل، واليا لولاية الأغواط. ـ نفلة سمير، واليا لولاية أم البواقي. ـ لعموري عبد الكريم، واليا لولاية البويرة. ـ بوذراع محمد، واليا لولاية تمنغست. ـ خليل السعيد، واليا لولاية تبسة. ـ بوقرة علي، واليا لولاية تيارت. ـ رابحي عبد النور، واليا لولاية الجزائر العاصمة. ـ أحمد مقلاتي، واليا لولاية جيجل. ـ أحمد بودوح، واليا لولاية سعيدة. ـ شيباني سمير، واليا لولاية سيدي بلعباس. ـ عقون حورية، والية لولاية قالمة. ـ روابحي عمّار، واليا لولاية معسكر. ـ نهيلة لعرج، واليا لولاية تيسمسيلت. ـ سعيد أخروف، واليا لولاية وادي سوف. ـ فيلالي عبد الغني، واليا لولاية عين الدفلى. ـ بن مالك مختار، واليا لولاية المنيعة.