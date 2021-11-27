عائلات أدّت واجبها الانتخابي باكرا وتفرغت لقضاء حاجياتها

أدّت كثير من العائلات واجبها الانتخابي، في صباح السبت، ثم انتشرت رفقة أطفالها، نحو مراكز التسوق والمساحات الخضراء وبعض الزيارات العائلية، مستغلة في ذلك تحسن أحوال الطقس نسبيا، خاصة وأن ديوان الأرصاد الجوية، أكد عودة الأمطار ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

وشهدت كثير من المراكز الانتخابية عبر الوطن، توافدا للمواطنين للتصويت في ساعات الصباح الأولى، في ظاهرة غير معتادة، لأنّ الجزائريين مُتعودون على تأدية واجبهم الإنتخابي مساء، أو حتى ليلا، ولكن مع التحسن النسبي للأحوال الجوية، فضل كثيرون الاستفادة الكاملة من يومهم من خلال الجمع بين تأدية الواجب وقضاء الحاجات، بغية التفرغ للتنزه أو التسوق، أو حتى لقضاء الحاجيات مساء.

كما أن انطلاق الامتحانات المدرسية غدا، الإثنين، ساهم بدوره، في خروج العائلات للتفسح والترويح عن النفس وتخفيف الضغط على أبنائهم المتمدرسين، في عطلة الإنتخاب، حتى وإن كان السبت يوم عطلة أصلا، ولكن كثيرا منهم كانوا يتلقون دروسا خصوصية أو دروس الدعم يوم السبت، سواء لدى معلمين خواص، أو بالمدارس العمومية، ولكن بسبب الإنتخابات المحلية، أغلقت تلك المدارس.

ففي ولاية الجزائر مثلا، قررت كثير من العائلات التوجه نحو المنتزهات، على غرار منتزه الصابلات بحسين داي وغابة بوشاوي، وعائلات أخرى قررت التسوق في المراكز التجارية الكبرى، على غرار مركز التسوق بباب الزوار والمحمدية وأرديس.

وحتى الأسواق الشعبية، عرفت هي الأخرى إقبالا كبيرا من العائلات، صبيحة يوم الإقتراع، فسوق ساحة الشهداء امتلأ عن آخره بالمتسوقين، في ظل وجود انتشار كبير لرجال الشرطة، ومثله سوق باش جراح.

خروج العائلات بكثافة يوم الإنتخاب، أحدث ضغطا على وسائل النقل العمومي والحضري والخاص، ما يجعل أمر التنقل صعبا نوعا ما، ومع ذلك شهدنا حركية كبيرة للعائلات المرفوقة بأطفالها.