-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
افتتاح ندوة حول الاحتراف في كرة القدم.. صادي:

حريصون على مرافقة الأندية الجزائرية

ع. ع
  • 119
  • 0
حريصون على مرافقة الأندية الجزائرية

جدّد وزير الرياضة، وليد صادي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، حرصه على مرافقة الأندية الجزائرية في مجال الاحتراف.

وأوضح صادي، في افتتاح ندوة حول الاحتراف بادرت بتنظيمها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) مع الاتحاد الدولي (فيفا)، أن هذا اللقاء يرمي الى “توضيح الكيفيات العملية والمخططات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق النجاعة في التسيير والحوكمة ودعم التنافسية”، بالإضافة إلى “بلورة ثقافة الاحتراف الرياضي بشكل عام”.

وأكد صادي أن هذه الندوة، التي ينشطها خبراء ومختصون دوليون، ستكون لها”حتما آثار إيجابية”، على غرار تلك التي تم تسجيلها في مجال عصرنة التحكيم من خلال في تقنية “الفار”.

كما أعرب عن أمله في أن “تتدعّم هذه المبادرة بمشاريع أخرى لتحقيق أهداف جديدة”، من بينها “مواصلة تطوير كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة وغيرها من المجالات التي تعزّز التعاون التقني الذي يخدم كرة القدم والشراكة

الإستراتيجية بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفيفا”. وتندرج هذه الندوة ضمن الجهود المتواصلة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل تأطير ومرافقة الأندية في إطار التطوّر المستمر والاحتراف، وذلك ضمن المساعي الرامية الى خلق الظروف المثلى لتطوير الاحتراف في الجزائر”.

ومن خلال ورشات عمل هذه الندوة، سيتم الإطلاع على المقاييس والمناهج المعتمدة في مجال التسيير الاحترافي.

ويشارك في هذه الندوة الرؤساء والأمناء العامون للأندية الـ16 الناشطة ضمن الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب عدد من إطارات الاتحادية الجزائرية لكرة

القدم. ويشمل برنامج الندوة مجموعة من العروض والمناقشات التي تسلّط الضوء على مواضيع أساسية تخص تسيير الأندية المحترفة، مثل الحوكمة والتسيير المالي، التطوير التجاري وتنظيم المنافسات بغية تطوير قدرات الفاعلين في كرة القدم الجزائرية والارتقاء بهياكل الأندية على جميع المستويات.

مقالات ذات صلة
بن رحمة يتألق وفريقه يسير نحو الصعود

بن رحمة يتألق وفريقه يسير نحو الصعود

كأس “الكاف”.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة

كأس “الكاف”.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة

بلقاسمي: “وجدت راحتي في ليبيا وأتطلع إلى ترك بصمتي في نادي أهلي طرابلس”

بلقاسمي: “وجدت راحتي في ليبيا وأتطلع إلى ترك بصمتي في نادي أهلي طرابلس”

ارتاد الكنيسة ثم احتفل بعيد الميلاد.. ومات بعدها بنوبة قلبية

ارتاد الكنيسة ثم احتفل بعيد الميلاد.. ومات بعدها بنوبة قلبية

بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 19 سنة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه

بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 19 سنة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه

إدارة مستقبل الرويسات تراسل رابطة الهواة حول قرارات أحداث مباراة اتحاد الحراش

إدارة مستقبل الرويسات تراسل رابطة الهواة حول قرارات أحداث مباراة اتحاد الحراش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد