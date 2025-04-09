حريصون على مرافقة الأندية الجزائرية

افتتاح ندوة حول الاحتراف في كرة القدم.. صادي:

جدّد وزير الرياضة، وليد صادي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، حرصه على مرافقة الأندية الجزائرية في مجال الاحتراف.

وأوضح صادي، في افتتاح ندوة حول الاحتراف بادرت بتنظيمها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) مع الاتحاد الدولي (فيفا)، أن هذا اللقاء يرمي الى “توضيح الكيفيات العملية والمخططات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق النجاعة في التسيير والحوكمة ودعم التنافسية”، بالإضافة إلى “بلورة ثقافة الاحتراف الرياضي بشكل عام”.

وأكد صادي أن هذه الندوة، التي ينشطها خبراء ومختصون دوليون، ستكون لها”حتما آثار إيجابية”، على غرار تلك التي تم تسجيلها في مجال عصرنة التحكيم من خلال في تقنية “الفار”.

كما أعرب عن أمله في أن “تتدعّم هذه المبادرة بمشاريع أخرى لتحقيق أهداف جديدة”، من بينها “مواصلة تطوير كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة وغيرها من المجالات التي تعزّز التعاون التقني الذي يخدم كرة القدم والشراكة

الإستراتيجية بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفيفا”. وتندرج هذه الندوة ضمن الجهود المتواصلة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل تأطير ومرافقة الأندية في إطار التطوّر المستمر والاحتراف، وذلك ضمن المساعي الرامية الى خلق الظروف المثلى لتطوير الاحتراف في الجزائر”.

ومن خلال ورشات عمل هذه الندوة، سيتم الإطلاع على المقاييس والمناهج المعتمدة في مجال التسيير الاحترافي.

ويشارك في هذه الندوة الرؤساء والأمناء العامون للأندية الـ16 الناشطة ضمن الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب عدد من إطارات الاتحادية الجزائرية لكرة

القدم. ويشمل برنامج الندوة مجموعة من العروض والمناقشات التي تسلّط الضوء على مواضيع أساسية تخص تسيير الأندية المحترفة، مثل الحوكمة والتسيير المالي، التطوير التجاري وتنظيم المنافسات بغية تطوير قدرات الفاعلين في كرة القدم الجزائرية والارتقاء بهياكل الأندية على جميع المستويات.