حريق الشريعة.. تدخل الوحدة الجوية للحماية المدنية

تدعمت وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة المتواجدة بأعالي الشريعة منذ ساعات الصباح الأولى لليوم السبت لإخماد حرائق الغابات المندلعة، بالفرقة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بهدف محاصرة الحريق و الإسراع في إخماده.

وأوضح بيان للحماية المدنية للبليدة، أن الفرقة الجوية للحماية المدنية تدخلت بعد مرور ساعات قليلة من نشوب الحريق على مستوى منطقة تابلاط بمرتفعات الشريعة بمشاركة المروحيات لإخماد هذا الحريق.

وأضاف المصدر أن الحريق ممتد عبر أربعة بؤر كبرى مما إستدعى وضع جميع وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى.

يذكر أن موقع إندلاع الحريق الذي يتميز بصعوبة المسالك الغابية و نشوب عدة بؤر إستدعى تدخل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات مدعم بعدة وحدات للحماية المدنية و كذا مصالح الغابات .