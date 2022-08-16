-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر تصل إلى 44 درجة عبر 8 ولايات
الجزائر

حريق المنطقة الصناعية لسكيكدة.. وفاة عامل متأثرا بإصابته

الشروق أونلاين
  • 716
  • 0
حريق المنطقة الصناعية لسكيكدة.. وفاة عامل متأثرا بإصابته

أعلن مجمع سوناطراك صبيحة الثلاثاء عن وفاة عامل جراء الحريق الذي نشب على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة.

وأفاد بيان للمجمع “ببالغ الحزن والأسى، تلقّى مجمع سوناطراك نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، “السيد حذيفة سعيدي” والذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة هذا اليوم، 16 أوت 2022 إثر تعرضه لحادث نتيحة حريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K”.

وأشار البيان إلى أن المرحوم كان متعاقدا مع شركات المناولة.

وأضاف “وبهذا المصاب الجلل يتقدم الرئيس المدير العام السيد توفيق حكار باسم كافة عمال وعاملات مجمع سوناطراك بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وأعلنت سوناطراك، الاثنين، عن التحكم في الحريق الذي نشب على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة، وذلك دون تسجيل خسائر مادية تذكر.

وأفاد بيان لسوناطراك “نشب هذا اليوم حادث حريق على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة وهذا على الساعة الثالثة وخمس دقائق زوالا، حيث نتج هذا الحريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K”.

وأوضح البيان، أن الحادث تم التحكم فيه مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لسوناطراك.

بالمقابل، خلف الحادث ثلاثة جرحى متأثرين بحروق متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة.

ولم يخلف الحادث أي خسائر مادية أخرى، كما أن الوحدات الإنتاجية للمركب لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية.

مقالات ذات صلة
مخطط أمني لمكافحة الجريمة والتحسيس حول حوادث المرور

مخطط أمني لمكافحة الجريمة والتحسيس حول حوادث المرور

رسميا.. كراسّان للإنجليزية في قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذ الابتدائي

رسميا.. كراسّان للإنجليزية في قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذ الابتدائي

“أدوات المخزن” تلوّح بالحرب

“أدوات المخزن” تلوّح بالحرب

مساجد بلا مكيفات وأخرى ضعيفة التكييف في عز الحرّ

مساجد بلا مكيفات وأخرى ضعيفة التكييف في عز الحرّ

الجزائر تدين “بشدّة” التفجير الانتحاري في جدّة السعودية

الجزائر تدين “بشدّة” التفجير الانتحاري في جدّة السعودية

الدراجة النارية.. أقرب طريق نحو المقبرة!

الدراجة النارية.. أقرب طريق نحو المقبرة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد