حريق المنطقة الصناعية لسكيكدة.. وفاة عامل متأثرا بإصابته

أعلن مجمع سوناطراك صبيحة الثلاثاء عن وفاة عامل جراء الحريق الذي نشب على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة.

وأفاد بيان للمجمع “ببالغ الحزن والأسى، تلقّى مجمع سوناطراك نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، “السيد حذيفة سعيدي” والذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة هذا اليوم، 16 أوت 2022 إثر تعرضه لحادث نتيحة حريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K”.

وأشار البيان إلى أن المرحوم كان متعاقدا مع شركات المناولة.

وأضاف “وبهذا المصاب الجلل يتقدم الرئيس المدير العام السيد توفيق حكار باسم كافة عمال وعاملات مجمع سوناطراك بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وأعلنت سوناطراك، الاثنين، عن التحكم في الحريق الذي نشب على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة، وذلك دون تسجيل خسائر مادية تذكر.

وأفاد بيان لسوناطراك “نشب هذا اليوم حادث حريق على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة وهذا على الساعة الثالثة وخمس دقائق زوالا، حيث نتج هذا الحريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K”.

وأوضح البيان، أن الحادث تم التحكم فيه مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لسوناطراك.

بالمقابل، خلف الحادث ثلاثة جرحى متأثرين بحروق متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة.

ولم يخلف الحادث أي خسائر مادية أخرى، كما أن الوحدات الإنتاجية للمركب لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية.