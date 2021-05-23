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الجزائر

حريق بمحطة ضخ الغاز بحاسي الرمل.. سوناطراك توضح

الشروق أونلاين
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حريق بمحطة ضخ الغاز بحاسي الرمل.. سوناطراك توضح

كشفت سوناطراك، في بيان لها أنه تمت السيطرة على الحريق الذي وقع مساء الأحد بمنشأة على مستوى محطة الضخ للغاز GR5 التابعة لمنطقة حاسي الرمل.

وقدمت سوناطراك، توضيحا حول الحادث بعد تداول معلومات غير دقيقة عنه، حيث أكدت أن “الحريق نشب الأحد 23 ماي 2021 على الساعة 13و40 دقيقة على مستوى منشأة في حالة صيانة وتم السيطرة عليه في ظرف نصف ساعة بفضل التدخل السريع والمحكم لوحدات سوناطراك المدربة على مثل هذه الحالات”.

وقالت المؤسسة أنه و في مثل هذه الحالات، “تم تفعيل نظام الطوارئ المشترك بين جميع الوحدات المختصة لسوناطراك و الحماية المدنية”.

وأكدت سوناطراك في بيانها أنه لم “يسجل أية خسائر بشرية و لا مادية وليس لهذا الحادث أي تأثير على استمرارية استغلال المنشأة”.

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