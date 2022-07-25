حريق بمركز تموين الجوية الجزائرية.. الشركة تنشر تفاصيل جديدة

كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، تفاصيل الحريق الذي شب صبيحة الاثنين بمركز تموين الشركة.

وأوضح أندلسي، الاثنين، في تصريح للشروق نيوز، أن الحريق شب على مستوى مستودع مصلحة التموين التابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأكد المتحدث أنه تم تسجيل بعض الخسائر المادية، مضيفا أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

وفيما يخص برنامج الرحلات، أكد أندلسي أن الحادث لم يؤثر عليها وستنطلق الرحلات بصفة عادية.

كما كشفت الجوية الجزائرية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك عن تشكيل خلية أزمة لضمان الخدمات اللازمة على متن الرحلات المغادرة من الجزائر ( وجبات خفيفة ) أما فيما يخص خدمات الرحلات الاخرى فستظل دون تغيير.

الجوية الجزائرية: حريق بمركز التموين يخلف خسائر مادية معتبرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، صباح الإثنين، أن حريقا شب بمركز التموين التابع لها خلف خسائر مادية معتبرة.

وحسب بيان للشركة، فإن حريقا شب في حدود الساعة الثانية من صبيحة الإثنينK بمركز التموين الرئيسي (كاترينغ)، خلف خسائر مادية معتبرة دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب نفس المصدر، فإنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.