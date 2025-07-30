حريق بمستشفى تمنراست.. هذا ما أمر به وزير الصحة  

أمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، باتخاذ كافة التدابير الاستعجالية اللازمة لضمان استمرارية التكفل بالمرضى، والتكفل الفوري بالمصابين في الحريق الذي شب بمستشفى “مصباح بغداد ” بتمنراست.

وذكر بيان للوزارة أن الوزير تنقل إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية “مصباح بغداد” بولاية تمنراست، إثر نشوب حريق بمصلحة الإنعاش الطبي للوقوف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة

وقدم الوزير أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات الوزارة تعازيه إلى عائلات الضحايا، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما قدم واجب العزاء لعائلات الضحايا وأدى معهم صلاة الجنازة بعد أن زار بقية المرضى وعددهم 21 والذين تم اسعافهم ونقلهم إلى مصالح طبية اخرى.

ولفت بيان الوزارة الى انه عند زيارته لمستشفى 240 سريرا الجديد أمر سايحي, بضرورة وضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال بما يضمن رعاية صحية للساكنة.