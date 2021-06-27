حريق بميناء الجزائر: الحماية المدنية تكشف الأسباب

نشب حريق، الأحد، بمدخل ميناء الجزائر على مستوى بلدية محمد بلوزداد، وذلك إثر اشتعال بقعة زيت أدت إلى انبعاث دخان كثيف شاهده سكان الأحياء القريبة من موقع الحادث، دون تسجيل أي خسائر.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الملازم أول خالد بن خلف الله، أنه تم تسجيل في حدود الساعة 12سا و40 د على مستوى مدخل ميناء الجزائر ببلوزداد نشوب حريق إثر اشتعال بقعة زيت على امتداد 4 متر مربع، أدت إلى تصاعد دخان كثيف جلب انتباه سكان العاصمة.

وأضاف ذات المصدر أنه تم على إثر ذلك تدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي لم يسجل أي خسائر, مشيرا إلى أنه فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.