حريق في إسطنبول يخلف مصرع 29 شخصا

نشب حريق في مدينة إسطنبول التركية نشب اليوم الثلاثاء، 2 أفريل، بملهى ليلي يخضع لأعمال تجديد، مخلّفا مصرع 29 شخصا.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن إفادة صحفية لولاية إسطنبول، فالحريق اندلع في ملهى أسفل بناء مكون من 16 طابقا، جراء أعمال التجديد الجارية في الملهى.

وتم إرسال 31 مركبة و86 عاملا تمكنوا من إخماد الحريق، كما تم نقل جثث الضحايا من مكان الحادث إلى معهد الطب الشرعي بسيارات الإسعاف.

وحسب ذات المصدر فبلغ عدد الضحايا 29 شخصا، فيما يستمر علاج شخص مصاب.

وفي إطار التحقيق الذي بدأته النيابة، صدر أمر بحبس 5 مشتبهين، بينهم 3 من موظفي الملهى والمدير، والشخص المسؤول عن التجديد.