حريق في المركز التقني لاتصالات الجزائر باولاد فايت (صور)

اندلع يوم الجمعة حريق على مستوى المركز التقني لاتصالات الجزائر والوكالة المحلية للتشغيل في اولاد فايت بالعاصمة.

وعلى إثر نشوب الحريق، قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، بزيارة ميدانية إلى مكان الحادث.

وجاءت هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة البريد، بهدف تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق. وتقديم التعليمات الضرورية لضمان إعادة تشغيل المرفقين في أقرب وقت ممكن.

ولم يصدر عن مصالح الحماية المدنية أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن الحريق. لكن الصور التي نشرتها وزارة البريد والمواصلات أظهرت تضرر بعض المركبات الموجودة في المكان.