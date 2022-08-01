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رياضة

حريق في بيت “سوسطارة”

علي بهلولي
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حريق في بيت “سوسطارة”

عرف بيت اتحاد العاصمة، الإثنين، كثيرا من التوتّر. في وقت كانت الإدارة بِصدد ترتيب آخر إجراءات سفر فريقها الكروي إلى مدينة أنطاليا التركية.

ورفض لاعبو الاتحاد السفر إلى تركيا، واضطرّت إدارة النادي في آخر لحظة إلى إلغاء المعسكر الإعدادي.

واحتجّ زملاء عبد الرحمان مزيان على عدم نيل مستحقّاتهم المالية، لِتبرير رفضهم السفر إلى تركيا.

هذا وبرمجت إدارة نادي الأحمر والأسود مؤتمر صحفيا عصر الإثنين، لِوضع النقاط على الحروف. فيما يُروّج أن مسؤولي اتحاد العاصمة يعتزمون إقالة المدرب البلجيكي جميل بن واحي. عِلما أن هذا التقني (43 سنة) يشغل الوظيفة منذ أفريل الماضي، بعد أن كان مدربا مساعدا للفريق منذ فيفري المُنصرم.

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