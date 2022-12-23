حريق في محطة وقود كاد يُحدث كارثة بوهران

عاشت ظهيرة الخميس الماضي، الجهة الشرقية لوهران، لحظات عصيبة ومرعبة، في أعقاب نشوب حريق مهول داخل محطة لتوزيع البنزين، ما خلف حالة استنفار قصوى، سواء لدى مستعملي الطريق رقم 11 او السكان المجاورين للمحطة، غير أن التدخل السريع والفعَال لمصالح الحماية المدنية، جنَب المنطقة كارثة حقيقية.

وحسب مصادر الشروق، فإن الحريق اندلع داخل سيارة كان صاحبها يحاول تعبئتها بالغاز المميع، ليتفاجأ بشرارة لهب اندلعت في لمح البصر، على مستوى خزان السيارة، كما أن ألسنة اللهب مسته على مستوى الرأس والظهر، لتواصل النيران الانتشار، وتصل إلى واقية المحطة البلاستيكية، وهنا كانت سيارات الحماية المدنية في الموعد، بفضل موقع مركز التدخل الخاص بالحماية القريب من المحطة .

وحسب ما ورد في بيان الحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بعملية إخماد حريق شب داخل محطة خدمات، لتوزيع الوقود، في حدود الساعة 14 سا و25 دقيقة مساء، أين تدخلت الوحدات على مستوى محطة خدمات بالطريق الوطني رقم 11 بلدية ودائرة بئر الجير من أجل إطفاء الحريق داخل المحطة.

كما تم تحويل الضحية صاحب الـ42 سنة على جناح السرعة إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، من أجل إخضاعه للعلاج اللازم على مستوى مصلحة الحروق، كونه يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، وأشارت نفس المصادر، أن التدخل السريع مع مهنية واحترافية أعوان التدخل، جنب المنطقة كارثة، بعد التحكم في الحريق ومنع انتشاره إلى صهاريج البنزين والغاز بالمحطة، وكذا باقي البنايات المجاورة لها التي لا تبعد سوى بأمتار .