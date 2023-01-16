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الجزائر

حريق قرب محطة البنزين بالمنطقة الصناعية وادي السمار

الشروق أونلاين
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حريق قرب محطة البنزين بالمنطقة الصناعية وادي السمار
ح.م
حريق بالمنطقة الصناعية وادي السمار

اندلع حريق ظهر الإثنين، بالقرب من محطة البنزين في المنطقة الصناعية وادي السمار، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وقد تدخّل عناصر الإطفاء لإخماد الحريق، في حدود الساعة 14:34، بعد نشوبه في مخزن يحتوي على مادة البوليستيران.

وتمكّن عناصر الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع إنتشاره لباقي أنحاء المصنع. بعد تجنيد 10 شاحنات إطفاء، وسيارتي إسعاف، وشاحنة السلّم الميكانيكي.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بضيق في التنفس، حيث تمّ إسعافهما بعين المكان، قبل نقلهما لمستشفى سليم زميرلي في الحراش.

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