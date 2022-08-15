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حريق قرب موقع عقد مؤتمر الصومام.. وزارة المجاهدين توضح

الشروق أونلاين
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حريق قرب موقع عقد مؤتمر الصومام.. وزارة المجاهدين توضح
ح.م
الموقع التاريخي

أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في وقت متأخر من الأحد، نشوب حرائق في المنطقة المحيطة بالموقع التاريخي الذي عقد فيه مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، بغابة إفري أوزلاقن في ولاية بجاية.

وجاء في بيان الوزارة، أن السلطات المحلية المدنية والعسكرية لولاية بجاية، سخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لمحاصرة وإخماد الحرائق المندلعة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن المتحف الولائي للمجاهد بأوزلاقن، والمعلم التاريخي وكل ملحقاته، لم تمسّها الحرائق ولم تتعرض لأي أضرار”.

كما عبّرت الوزارة في ذات البيان عن شكرها لمواطني قرية إفري أوزلاقن على “مساهمتهم في دعم جهود حماية هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه”.

بالفيديو.. شاهد لحظة تدخّل مروحيات الحماية المدنية لإخماد حرائق بجاية

وفي 13 أوت 2022، تمكّنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، من إخماد جميع الحرائق المندلعة في غابات المنطقة منذ ثلاثة أيام، بعد استخدام إمكانيات معتبرة، بينها مروحيتان.

ونشرت مديرية الحماية المدنية ببجاية، صورا ومقاطع فيديو لطلعات مروحيات الإطفاء التي كانت تنقل المياه من الشواطئ القريبة، قبل نقلها إلى أماكن الحرائق في المرتفعات الغابية.

وقد سجّلت في خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نحو 40 حريقا في مناطق كيبوش بأدكار، وأمالو، وكنديرة، وبوخليفة. وقد ساهمت فرقة من مديرية الحماية المدنية بسطيف في عمليات الإطفاء.

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