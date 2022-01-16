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الجزائر

حريق مستودع باش جراح.. مديرية الأمن الوطني تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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حريق مستودع باش جراح.. مديرية الأمن الوطني تصدر بيانا
الأرشيف

نشب مساء السبت حريق على مستوى أحد المستودعات التابعة للمصلحة الجهوية للعتاد للأمن الوطني، ببلدية باش جراح بالعاصمة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضحت المديرية  العامة للأمن الوطني في بيان لها أن الحريق نشب عن مساء السبت 15 جانفي 2022، في حدود الساعة 20 سا و45 دقيقة، على مستوى أحد المستودعات التابعة للمصلحة الجهوية للعتاد للأمن الوطني، بباش جراح بالجزائر العاصمة.

وأكدت المصالح ذاتها أن الحريق تم إخماده من طرف قوات الأمن الوطني المدعومة بوحدات من الحماية المدنية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضافت أن “التحقيق مفتوح لتحديد ظروف هذا الحادث”.

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