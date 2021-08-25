-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
حريق مطحنة الأوراس
باقي بوخالفة
2021/08/25
72
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
وهران: إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة بداية من هذا التاريخ..!
سائقو سيارات الأجرة بالعاصمة يحتجون
“571 طيار مستعد للتحليق 70 ساعة لنقل الطلبة والمرضى والعالقين”!
الرئيس تبون: الجزائر متآزرة مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة
أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 25 أوت 2021
منطقة الساحل والصحراء حيوية بالنسبة للجزائر.. وأمن تونس مهدد
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
توقعات الطقس ليوم الخميس: إضطراب جوي مصحوب بتساقط الأمطار عبر العديد من المناطق
2021/08/25
هذه أملاك بوشوارب بباريس
2021/08/24
بِخصوص مقابلات “محاربي الصّحراء” في المغرب
2021/08/24
خطر اللقاح على الإنجاب.. رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة يوضح
2021/08/23
لعمامرة: الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
2021/08/24
الرأي
المزيد
المخزن.. يداك أوكتا وفوك نفخ
حسين لقرع
2021/08/25
إن مع العسر يسرا
محمد الهادي الحسني
2021/08/25
نحاول نصرا أو نموت فنُعذر
سلطان بركاني
2021/08/25
المفهوم الشامل والعميق للمواطنة في الدولة الإسلامية
علي محمد الصلابي
2021/08/24
ألغام في سياسة خارجية
عبد الرحمن جعفر الكناني
2021/08/24