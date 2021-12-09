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حريق مقر النهضة التونسية.. الحركة تصدر أول تعليق
العالم

حريق مقر النهضة التونسية.. الحركة تصدر أول تعليق

الشروق أونلاين
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حريق مقر النهضة التونسية.. الحركة تصدر أول تعليق
ح.م
مقر الحركة بالعاصمة التونسية

قالت حركة النهضة التونسية، أن الحريق الذي اندلع الخميس بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير  بالعاصمة لم تتضح أسبابه بعد.

وأوضحت الحركة في بيان لها،  أن الحريق نجم عنه بحسب بعض شهود العيان وفاة أحد مناضلي الحركة بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران و الدخان المتصاعد في الطوابق العليا.

وقدمت الحركة تعازيها لعائلة الضحية، وتوجهت بالشكر إلى أعوان الحماية المدنيّة الذين تدخلوا لإخماد الحريق ونجدة المتواجدين بالمقر وتتمنت الشفاء العاجل لبقية المناضلين المتضررين.

بالفيديو.. حريق بمقر حركة النهضة التونسية وإصابة عدد من قيادييها   

نشب حريق داخل المقر المركزي لحركة النهضة التونسية، الخميس، تسبب في محاصرة عدد من قيادي الحزب والموظفين داخل المقر وفرار بعضهم عبر النوافذ.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقطع فيديو يوثّق لحظة سقوط القيادي بحركة النهضة علي العريض من الطابق الثاني وفراره من ألسنة اللهب.

 وقالت مواقع إعلام تونسية أن سيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.

وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار إجلائهم.

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