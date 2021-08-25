حريق مهول يتلف وحدة الإنتاج لمطاحن الأوراس بأريس في باتنة

اللجوء لمطاحن الزيبان لتعويض نقص 1200 قنطار يوميا

شبّ، صباح الأربعاء، حريق مهول في وحدة الإنتاج لمطاحن الأوراس بدائرة أريس، الواقعة على بعد 60 كلم شرق ولاية باتنة، تسبب في إتلاف وحدة الإنتاج بالكامل، فيما تم الحيلولة دون انتقال ألسنة اللهب التي ارتفعت لما يفوق الخمسة أمتار، إلى مخازن السميد والفرينة، والجناح الإداري للمؤسسة، بعد تدخل فرق للحماية المدنية المستنفرة من وحدات أريس ومنعة وتكوت وتيمقاد والشمرة والوحدة الرئيسية، بمشاركة 10 آليات تدخل وبتأطير من قبل 25 عونا بمختلف الرتب، تمكنوا من السيطرة على كتل النار والأدخنة بعد ظرف وجيز.

وخلف الحريق خسائر جمة في وحدة الإنتاج التي دأبت على إنتاج 1200 قنطار يوميا، مناصفة بين مادتي الفرينة والسميد، وتعويضا للتوقف الظرفي، قررت السلطات العمومية اللجوء لاستقدام الكمية من مطاحن الزيبان بولاية بسكرة أو من مطاحن أخرى سدا للعجز المسجل حتى إعادة إصلاح وصيانة الوحدة المتضررة.

وأكدت مصادر أن سبب الحريق ناجم حسب المعطيات الأولية لشرارة كهربائية، في انتظار استكمال التحقيق من طرف فرقة أمنية متخصصة.