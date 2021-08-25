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الجزائر
اللجوء لمطاحن الزيبان لتعويض نقص 1200 قنطار يوميا

حريق مهول يتلف وحدة الإنتاج لمطاحن الأوراس بأريس في باتنة

الطاهر حليسي
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حريق مهول يتلف وحدة الإنتاج لمطاحن الأوراس بأريس في باتنة

شبّ، صباح الأربعاء، حريق مهول في وحدة الإنتاج لمطاحن الأوراس بدائرة أريس، الواقعة على بعد 60 كلم شرق ولاية باتنة، تسبب في إتلاف وحدة الإنتاج بالكامل، فيما تم الحيلولة دون انتقال ألسنة اللهب التي ارتفعت لما يفوق الخمسة أمتار، إلى مخازن السميد والفرينة، والجناح الإداري للمؤسسة، بعد تدخل فرق للحماية المدنية المستنفرة من وحدات أريس ومنعة وتكوت وتيمقاد والشمرة والوحدة الرئيسية، بمشاركة 10 آليات تدخل وبتأطير من قبل 25 عونا بمختلف الرتب، تمكنوا من السيطرة على كتل النار والأدخنة بعد ظرف وجيز.

وخلف الحريق خسائر جمة في وحدة الإنتاج التي دأبت على إنتاج 1200 قنطار يوميا، مناصفة بين مادتي الفرينة والسميد، وتعويضا للتوقف الظرفي، قررت السلطات العمومية اللجوء لاستقدام الكمية من مطاحن الزيبان بولاية بسكرة أو من مطاحن أخرى سدا للعجز المسجل حتى إعادة إصلاح وصيانة الوحدة المتضررة.

وأكدت مصادر أن سبب الحريق ناجم حسب المعطيات الأولية لشرارة كهربائية، في انتظار استكمال التحقيق من طرف فرقة أمنية متخصصة.

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التعليقات
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  • algeriano

    قد يكون من وراء هذا الحريق من لا يريد للجزائر خيرا ومن يحقد علينا نتيجة ما بلغنا من الرقي والازدهار والتطور .. ومن لا يريد لها أن تكون قوة اقليمية والكل يعرف من هؤلاء بما أن الدرس يتكرر على مسامعنا يوميا هذه الأيام بل منذ الاستقلال .

    8
  • خليفة

    يجب التحقيق في اسباب هذا الحريق ،و محاسبة الفاعلين. هناك نوايا شريرة من وراء هذه الحراءق التي قضت على الشجر و البشر ،و حتى الحيوان لم ينجو منها.

    8

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