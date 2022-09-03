حريق مهول يشبّ في بيوت قصديرية بقسنطينة

شبّ حريق مهول مساء الجمعة في بيوت قصديرية قرب المنطقة الصناعية المحاذية للمحشر البلدي في قسنطينة، مسفرا عن إتلاف 9 بيوت وسيارتين.

وحسب لمديرية الحماية المدنية بقسنطينة، فقد وقع الحريق في حدود الساعة 18:25 مساء، ما استدعى تدخّل ما يزيد عن 60 عونا لذات المصالح، لإخماد الحريق ومنع وصوله إلى بقية البيوت القصديرية، وإلى محشر السيارات.

وقام أعوان الحماية المدنية لدى تدخلهم بإسعاف رجل يبلغ من العمر 50 سنة، بعد إصابته بجروح على مستوى اليدين.

كما أسعفت امرأة في الـ35 من العمر، حيث تعرضت لحالة صدمة، نقلت على إثرها إلى مستشفى بن باديس الجامعي بقسنطينة.