حريق وانفجار يهزان عمارة سكنية بوهران.. 23 مصابا بينهم أعوان حماية مدنية

أصيب 23 شخصا، بينهم طفل ومسن، إضافة إلى 6 أعوان من الحماية المدنية وشرطيين، إثر حريق اندلع داخل عمارة سكنية بوهران، أعقبه انفجار للغاز داخل إحدى الشقق.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن وحداتها تدخلت مساء السبت، على الساعة 21:06، لإخماد حريق شبّ بعدادات الكهرباء بالطابق الأرضي لإحدى عمارات حي 3100 مسكن بوادي تليلات، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى غاية الطابق التاسع.

وأضاف البيان أن الحريق تسبب في انفجار للغاز داخل شقة تقع بالطابق الثاني، ما أسفر عن إصابة 15 من سكان العمارة بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 65 سنة وطفل يبلغ 10 سنوات، إلى جانب إصابة 6 أعوان من الحماية المدنية وشرطيين أثناء عمليات التدخل.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل تحويلهم إلى مستشفى وادي تليلات لتلقي العلاج، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الشقق.

وعلى إثر ذلك، تنقل والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، إلى عين المكان، حيث عاين الأضرار واطلع على سير عمليات التدخل التي باشرتها مصالح الحماية المدنية، كما زار المصابين بالمؤسسة الاستشفائية، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والوقوف على ظروف التكفل بهم، مؤكدا تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان الرعاية الطبية ومرافقة المصابين.