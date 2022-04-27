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الجزائر

حريق وزارة الصحة.. صدور أول بيان رسمي

الشروق أونلاين
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حريق وزارة الصحة.. صدور أول بيان رسمي

أكدت وزراة الصحة في بيان لها أن الحريق الذي نشب على مستوى مقرها لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

وحسب بيان للوزارة فقد تم نشب الحريق  في حدود الساعة 19 سا و 35 دقيقة من يوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 على مستوى شاليهين خشبيين تابعين للمديرية الفرعية للوسائل العامة والمديرية الفرعية للتجهيزات الطبية.

وأوضح البيان أن أعوان الوقاية و الأمن التابعين لمصالح الوزارة  استطاعوا التفطن لنشوبه والمباشرة في محاولة التحكم فيه، كما تم ابلاغ المصالح المختصة للشرطة في حينها وطلب التدخل الفوري لمصالح الحماية المدنية.

وأكدت الوزارة أنه عدا تلف بعض المكاتب، فإن الحريق لم يمس المباني الأخرى والوثائق الهامة التي هي محفوظة.

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