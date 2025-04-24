حريق يأتي على 16 محلا في سوق الجملة للخضر والفواكه ببسكرة (صور)

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية بسكرة منتصف نهار يوم الخميس، لإخماد حريق شبّ بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمدينة بسكرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد أسفر الحريق عن خسائر مادية، تمثلت في احتراق 16 محلًا تجاريًا، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وقد سُخّرت عدّة وحدات لعملية الإخماد، على غرار الوحدتين الرئيسية والثانوية ببسكرة، والوحدة الثانوية لسيدي عقبة، ووحدة القطاع بشتمة.

وتمكن عناصر الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، في حدود الساعة 14:35 من اليوم، فيما لا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة، يضيف البيان.