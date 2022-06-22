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الجزائر

حريق يأتي على 8 هكتارات من الحبوب في تيارت

الشروق أونلاين
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حريق يأتي على 8 هكتارات من الحبوب في تيارت
ح.م
جانب من عملية الإطفاء

شبّ حريق في حقل للحبوب في سوقر بولاية تيارت مساء الثلاثاء، ما أسفر عن تلف 8 هكتارات من محصول الشعير، ونصف هكتار من الخرطال.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تمكّن الأعوان المتدخّلون من السيطرة على الحريق الذي وقع على مستوى منطقة سيد العابد.

وقد سمح تدخّل أعوان الحماية المدنية بحماية 97 هكتارا من الشعير، و17.5 هكتار من الخرطال، يؤكد البيان.

إخراج رجل من بئر بعمق 16 مترا في تيزي وزو

وفي 20 جوان 2022، تمكّن أعوان الحماية المدنية في تيزي وزو من إنقاذ رجل غرق في بئر بعمق 16 مترا، بمنطقة بوغني.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقع الحادث بالمكان المسمى تينيري ببلدية مشطراس، حيث تمكّن الأعوان المتدخّلون من إخراج المواطن على قيد الحياة، مع إصابته بجروح، استدعت نقله إلى مستشفى بوغني.

صور للحماية المدنية

إنقاذ طفل غرق في بئر بعمق 50 مترا في غليزان

وفي 18 جوان 2022، تمكن أعوان الحماية المدنية في غليزان، من إنقاذ طفل (12 سنة) بعد غرقه في بئر جافّ بعمق 50 مترا في منطقة يلل.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقع الحادث ببلدية سيدي سعادة، في حدود الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وقد تدخّل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة يلل، في ظرف زمني وجيز بعد تلقّي اتصالات من المواطنين عبر الرقم الأخضر (14).

“وكانت عملية الإنقاذ في غاية الدقّة و الإحترافية من طرف فرقة النجدة المتدخلة، مع العلم أن عمق البئر كان في حدود 50 مترا، وبقطر لا يتجاوز 1.5 المتر”، حسب البيان.

وبعد إخراج الطفل من البئر، قدّمت له الإسعافات الأولية، قبل إجلاءه إلى العيادة متعددة الخدمات بيلل، بعد إصابته بجرح في الرأس وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

حادث أليم.. قطار تلمسان يدهس امرأة مع ابنها

وفي 8 جوان 2022، توفيت امرأة في تلمسان، بعد أن دهسها قطار على مستوى سكة الحديد في حيّ الرحمة بمدخل منطقة ولاد ميمون.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تعرّضت الضحية البالغة من العمر 40 سنة، إلى الدهس رفقة ابنها ذو السنوات الـ7، في حدود الساعة 8:30 صباح الأربعاء.

وفي حين توفيت السيّدة في عين المكان، أصيب الطفل بحروح وكسور بليغة، استدعت نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

توقّف سير القطارات بين الثنية وتيزي وزو بعد سقوط كابل كهربائي

وفي 22 ماي 2022،أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الأحد في بيان، عن اضطرابات في سير القطارات على خطّ الثنية-واد عيسي في تيزي وزو ذهابا وإيابا، بعد سقوط كابل كهربائي.

وحسب بيان الشركة، فقد تسبّب الحادث المسجّل، في انقطاع التزويد بالطاقة الكهربائية ما بين محطتي الثنية وواد عيسي.

وستتوقّف القطارات المتوجّهة من الجزائر نحو واد عيسي، عند محطة الثنية. في حين تواصل قطارات الخطوط الكبرى سيرها بشكل عادي، لعدم اعتمادها على الطاقة الكهربائية.

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