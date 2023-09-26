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حريق يدمّرا مسجدا بالكامل في السويد

الشروق أونلاين
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حريق يدمّرا مسجدا بالكامل في السويد
ح.م
حريق في مسجد بالسويد

تسبب اندلاع حريق نشب يوم الإثنين في مسجد جنوب شرق السويد، بفقدان صلاحية المبنى بالكامل، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

ونقلت إذاعة محلية عن مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش، أن الحريق الذي نشب في مسجد بمنطقة أربي بمدينة إسكيلستونا قد يكون ناجما عن “عمل متعمّد”.

وقال المتحدث إن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرّض لتهديدات واعتداءات متكررة في السابق، وهو ما يشير إلى فرضية “العمل المتعمّد”، حسبه.

من جهتها، ذكرت الشرطة المحلية في بيان، أن المسجد أصبح غير صالح للاستخدام بالكامل بسبب الأضرار، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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