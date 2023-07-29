حريق يقطع الكهرباء كلية في العراق

تمر الكهرباء في العراق بظروف عصيبة، واليوم عرفت انقطاعا كليا في البلد.

تسبب حريق في محطة تحويلية للكهرباء في البصرة بقطع كلي للكهرباء في العراق، اليوم السبت 29 جويلية وهذا لمدة تجاوزت ساعتين.

حسب ما أفادت به وزارة الكهرباء العراقية فالمنظومة الكهربائية تعرضت للإنطفاء التام اليوم اليوم على الساعة 12:40. وهذا، حسب الوزارة بسبب “حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة، أدى إلى إنفصال الخطوط الناقلة كإرتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وإنفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج” .

الوزارة قالت أيضا في بيانها، أن المنظومة الكهربائية العراقية “تمر بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وإرتفاع درجات الحرارة الشديدة الغير مسبوقة”.

وزارة الكهرباء العراقية أفادت ساعتين بعد ذلك أن المنظومة الكهربائية تعاود وضعها تدريجياً. “وهذا بإعادةِ عددٍ من الوحدات التوليدية والخطوط المنفصلة بسبب العوارض الطارئة الى العمل وربطها بالشبكة الوطنية”. كما أضافت أنه يجري إعادة تجهيز محافظات ومناطق العراق بالكهرباء تباعا.

الوزارة العراقية قالت كذلك أنها تشكل “لجنة تحقيقية عاجلة تتولى التحقيق، وبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية”. وهذا إضافة إلى لجنة تحقيقية أخرى “تتولى التحقيق بالإستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة (صلاح الدين الحرارية _ حديثة) جهد 400 ك. ف بمنطقة القناطر بصلاح الدين”.

وللإشارة فقد سبق للعراق أن حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أزمة الكهرباء. فبسبب العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران لم تتمكن بغداد من تحويل ثمن الغاز إلى طهران.

ما دفع الأخيرة لعدم تصدير كميات الغاز المتفق عليها مع العراق لتشغيل محطاته الكهربائية. ما جعل الحكومة العراقية تعجز عن توفير الكهرباء وإلى انقطاعات يومية تصل حتى 16 ساعة في اليوم.

وضع تسبب في غضب وسط العراقيين تلته مظاهرات في عدد من المحافظات.