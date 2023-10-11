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الجزائر

حريق يلتهم 35 محلا تجاريا بسكيكدة

الشروق أونلاين
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حريق يلتهم 35 محلا تجاريا بسكيكدة
أرشيف

إندلع، صبيحة الأربعاء، حريق مهول على مستوى سوق تجاري فوضوي ببلدية عزابة، بولاية سكيكدة، مما تسبب في إحتراق 35 محلا تجاريا دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، فقد تدخلات وحداتها على الساعة 02سا46د، من أجل إخماد حريق شب بسوق به محلات تجارية فوضوية على مستوى شارع 01 نوفمبر بلدية عزابة.

ومكن التدخل السريع لاسعافات الحماية من إخماد الحريق كليا دون وقوع خسائر بشرية، بينما تم تسجيل إحتراق حوالي 35 محل تجاري بما يحتويه من ملابس وعطور ومواد التجميل وإنقاذ باقي المحلات.

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