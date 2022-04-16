-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

“حرّاق” جزائري يفوز بـ250 ألف يورو في بلجيكا.. ولكن!

الشروق أونلاين
  • 2143
  • 1
“حرّاق” جزائري يفوز بـ250 ألف يورو في بلجيكا.. ولكن!
أرشيف
تعبيرية

فاز شاب جزائري يقيم في بلجيكا بطريقة غير شرعية، بجائزة قيمتها 250 ألف يورو. بعد مشاركته في إحدى ألعاب اليانصيب في البلاد.

ويسعى الشاب الجزائري حسب ما ذكرته وكالة “فرانس برس”، إلى الحصول على جائزته. لكنّ مؤسسة اليانصيب البلجيكية تشترط عليه تقديم أوراق هوية.

ونقلت “فرانس برس” عن ألكسندر فيرشتاتي محامي الشاب الجزائري البالغ من العمر 28. إنّ التذكرة الفائزة هي حاليا بحوزة القضاء في مدينة بروج، بعد أن حاول 3 من أصدقاء الفائز أن يحصلوا على الجائزة، قبل أن يتهموا بمحاولة السرقة.

وقال المحامي إنّ الشبان الثلاثة وهم أيضا من دول المغرب العربي، أمضوا ليلة رهن التوقيف في خلال الأسبوع الماضي لنفس السبب.

وفتح مكتب المدعي العام في بروج تحقيقا للعثور على الفائز، الذي تمكّن من تبرئة أصدقائه بعدما سلم نفسه للشرطة برفقة محاميه.

وقال فيرشتاتي إن وضع موكله “غير قانوني. إذ لا يحمل أي أوراق هوية ولا يملك كذلك حسابا مصرفيا”.

وأضاف المحامي:”نبحث حاليا عن مستندات تثبت هويته. وعليه التواصل مع أسرته الموجودة في الجزائر”.

مقالات ذات صلة
هوفمان.. الدبلوماسي الألماني الذي أسلم بسبب شجاعة وإنسانية الجزائريين

هوفمان.. الدبلوماسي الألماني الذي أسلم بسبب شجاعة وإنسانية الجزائريين

الصيام عبادة يستغربها العصر الحديث!

الصيام عبادة يستغربها العصر الحديث!

شرطة دبي توقف إسرائيليا اتّهم بإهانة القرآن

شرطة دبي توقف إسرائيليا اتّهم بإهانة القرآن

تجربة “عاشور العاشر” تدفع التلفزيون إلى خيار الإنتاج الداخلي

تجربة “عاشور العاشر” تدفع التلفزيون إلى خيار الإنتاج الداخلي

بالفيديو.. شرطي أمريكي يواجه مشكلة غير مسبوقة بسبب سيارة بدون سائق

بالفيديو.. شرطي أمريكي يواجه مشكلة غير مسبوقة بسبب سيارة بدون سائق

المجتمع الجزائري لا يقبل المبالغة في الجرأة وابن خلدون والأمير عبد القادر ومجازر 8 ماي أبرز مشاريعي

المجتمع الجزائري لا يقبل المبالغة في الجرأة وابن خلدون والأمير عبد القادر ومجازر 8 ماي أبرز مشاريعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • عقلية قديمة

    ليست جائزة، بل هي مال قمار وهو مال حرام. ينبغي تسمية الامور بمسمياتها. ماذا يفعل لها الشاب؟ يحاول الحصول عليها واعطاءها للجمعيات الخيرية هناك دون تفاصيل المصدر. لا يتركها لهم يستفيدون منها، ولا يستفيد هو منها فهي مال حرام. إن كان الواحد يهجر للمال الحرام فالاحسن أن يبقى هنا فالحرام أسهل هنا.

    5

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد