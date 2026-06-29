حرّ شديد في المونديال.. الأمم المتّحدة تُحذّر “الفيفا”

حذّرت هيئة الأمم المتحدة الاتحاد الدولي لِكرة القدم من موجات حرّ شديدة، في نهائيات كأس العالم الجارية أطوارها هذه الأيّام بِأمريكا والمكسيك وكندا.

ووفقا لِتقرير صادر عن أمانة هيئة الأمم المتحدة حول التغيّرات المناخية، قد تُقام بعض مقابلات كأس العالم 2026 في ظروف حرارة شديدة.

ويشمل الحرّ الشديد مدنا في المكسيك، وأخرى في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن المقابلات التي قد تتأثّر بِالحرارة الشديدة، فتمثّلت في: مواجهتَين في ربع النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمقابلة النهائية.

وتُجرى مقابلات ربع النهائي بِأمريكا، وتحديدا مدن فوكسبورو وإنغلوود وميامي غاردنز وكانساس سيتي. وتُقام المباراة الترتيبية في مدينة ميامي غاردنز. ويُلعب النهائي في منطقة شرق راذرفورد الأمريكية.

ويُشير التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يُشكل خطرا على الرياضيين، وأيضا الجماهير والعاملين في المونديال.

وحتى الآن، أُدرجت 25 مباراة ضمن لائحة أيّام صُنفت وفقا لِمؤشر الرطوبة، بأنها ذات خطر مرتفع من الحرارة. وفي اليوم الافتتاحي لِكأس العالم، احتاج 100 شخص إلى رعاية طبية، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى.

واحتضنت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح، بين منتخبي هذا البلد وجنوب إفريقيا، في الـ 11 من جوان الحالي.

وبُرمجت مباراة الافتتاح على الساعة الواحدة ظهرا بِالتوقيت المكسيكي، أي الثامنة مساء بِالتوقيت الجزائري.