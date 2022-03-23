حرّ شديد في مالابو و”محاربو الصّحراء” يُبدّدون الضّغط بِنزهة

اكتفى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري صبيحة الأربعاء بِنزهة خفيفة، حول مقرّ الإقامة بِفندق “سوفيتال” بِمدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

جاء ذلك ضمن برنامج مُسطّر من قبل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، تبديدا للضّغط.

وبعد ذلك، تابع زملاء القائد والجناح رياض محرز محاضرة بِالفيديو، استعدادا لِمواجهة الكاميرون. ثم خضعوا لِفحص الكشف عن فيروس “كورونا”.

وخيّم حرّ شديد على أجواء العاصمة مالابو، حيث تجاوزت درجته رقم “28” في الصبيحة والظهيرة.

ويُنتظر أن يخوض “محاربو الصّحراء” مساء الأربعاء ثالث وآخر حصة تدريبية لهم بِغينيا الاستوائية، قبل شدّ الرّحال جوّا نحو مدينة دوالا الكاميرونية، صباح هذا الخميس.