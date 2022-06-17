“حزام أخضر” لتأمين الشواطئ والغابات والمناطق السياحية

في إطار مخطط "دلفين" لموسم الاصطياف

سطرت قيادة الدرك في إطار تنفيذ مخطط دلفين الخاص بموسم الاصطياف مخططا أمنيا يقوم على العمل الاستخباراتي، مع تكثيف نقاط المراقبة والتفتيش عبر مداخل المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيار والمواصلات، بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية ومحطات نقل المسافرين.

كما وضعت تشكيلا أمنيا خاصا لمحاربة جميع أشكال الاعتداءات ومحاولات المساس بالأمن العام في التجمعات وأماكن التسلية والترفيه والتجمعات العائلية وكذا المركبات السياحية، لاسيما بالولايات الساحلية، التي تشهد إقبالا كبيرا مما يولد حركية على المحاور وطرق المواصلات ونشاطا مكثفا للمواطنين.

قوات خاصة وكلاب وأسراب جوية لإحباط الاعتداءات الإجرامية

ويرمي هذا المخطط الأمني حسب ما جاء في بيان قيادة الدرك، “إلى “تهيئة الأجواء الأمنية الضرورية للمواطنين، والتي تمكنهم من قضاء موسم اصطياف في ظل السكينة والطمأنينة، خاصة بالأماكن التي ستشهد إقبالا للمواطنين كالشواطئ والمركبات السياحية، وأماكن الترفيه والساحات العمومية، لاسيما بالولايات الساحلية”.

كما يرتكز هذا المخطط الخاص على “تكثيف التواجد الميداني عبر شبكة الطرقات التي ستشهد كثافة مرورية، بوضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان من أجل ضمان سيولة حركة السير والتقليل من حوادث المرور”، إلى جانب وضع “تشكيلات مرنة مدعمة بفصائل الأمن والتدخل، الثنائيات السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الطرقات والأماكن التي تعرف إقبالا كبيرا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام والراحة”.

وأكد البيان، أنه سيتم إقحام “فرق حماية الأحداث للقيام بحملات تحسيسية لفائدة الأطفال وذويهم وكذا فرق حماية البيئة التي ستقوم برفع المخالفات المتعلقة بتلوث الشواطئ وتبليغ السلطات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

كما ستخصص وحدات الدرك، “نشاطها للوقاية ورفع كافة المخالفات الماسة بالصحة العمومية، خاصة تلك التي لا تخضع للشروط والمعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول والتي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن، مع إعلام السلطات الإدارية”.

من جهة أخرى، ستقوم مصالح الدرك بـ”عمليات توعية وتحسيس واسعة النطاق لفائدة المصطافين في إطار العمل الجواري، للحفاظ على سلامة ونظافة البيئة والمحيط، إضافة إلى المحافظة على الثروة الغابية”.

ويستند هذا المخطط، على “تثمين الخدمة العمومية كالتوجيه، النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة”، وبالمقابل فقد وضعت قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين في كل زمان ومكان، الرقم الأخضر المجاني 10.55 لطلب النجدة، الإسعاف أو التدخل عند الضرورة، وكذا صفحة “طريقي” على موقع فايسبوك، للاستعلام عن الحالة الآنية للطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد www.ppgn.mdn.dz. .