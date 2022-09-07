حزب إسباني: فرنسا وإيطاليا احتلتا مكان مدريد في الجزائر بسبب سانشيز

قال ألبرتو نونيز فيجو، الأمين العام لحزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة الإسبانية، إن سياسة رئيس الحكومة بيدرو شانشيز الخارجية، جعلت كلا من فرنسا وإيطاليا تستفيدان من موقع بلاده في الجزائر.

وقال ألبرتو نونيز فيجو، في حوار تلفزيوني، إنه لأول مرة يرى رئيس حكومة يقود سياسة خارجية ضد الجميع، إلى درجة أن إيطاليا وفرنسا سارعتا لاحتلال مكان إسبانيا في الجزائر بعد إلغاء معاهدة الصداقة، بعد انقلاب موقفه من نزاع الصحراء الغربية.

وزير خارجية اسبانيا السابق: سانشيز اختار أسوء توقيت للعبث مع الجزائر (فيديو)

وشهر أفريل 2022، قال وزير الخارجية الإسباني السابق، خوسيه مانويل مارغالو، أن حكومة بيدرو سانشيز اختارت أسوء توقيت لخلق أزمة مع الجزائر، وأن ثمن ذلك سيكون كبيرا في حال قررت وقف ضخ الغاز.

وقال مارغالو خلال حوار مع “تلفزيون مدريد” إنها “كانت أسوأ لحظة للعبث مع الجزائر”، خاصة في سياق الحرب في أوكرانيا، حسبه، حيث أن روسيا لديها 30٪ من إمدادات الغاز العالمية ويمكن أن تقطع ضخ نحو أوروبا في أي لحظة.

وحذر من عواقب تغيير سياسة اسبانية الخارجية تجاه القضية الصحراوية، والتي من بين نتائجها على حد قوله “إنه يمكن للجزائر أن ترفع الأسعار في أي وقت تريد ولا أستبعد أنهم سيخبروننا ذات يوم بوجود مشاكل في خط أنابيب الغاز وهو معطل”.

وشهر مارس الماضي، وصف دبلوماسي إسباني سابق ما جاء في رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب بأنّه “محرج للغاية”.

وحسب ما نقلته صحيفة “إل إنديبندينتي”، فقد اعتبر سفير سابق لم تكشف عن هويته، أنّ “الشعور بالعار” أصبح سائدا بين أفراد السلك الدبلوماسي الإسبان بعد الكشف عن فحوى رسالة سانشيز.

وقال الدبلوماسي الإسباني:”تحتوي الرسالة على نقاط غير عادية ومفاجئة. لأنه على الساحة الدولية نادرًا ما تكتب دولة تواجه صعوبات مع دولة أخرى مثل هذه الرسائل”.

وأضاف:”إذا كانت هناك صعوبات في العلاقات بين بلدين، فإن ما يفعله البلدان هو الجلوس والتفاوض والإعلان بشكل مشترك عن نوع من الاتفاق”.

وتابع:”رسالة سانشيز أحادية الجانب. ومحتواها محرج للغاية.. إنه أمر غير مفهوم وغير معتاد من وجهة النظر الرسمية. كما أنه من غير المعتاد أن يكون متلقي الرسالة هو من ينشرها على الملأ”.

” ولم تحتوي رسالة سانشيز على أي ذكر لقرارات الأمم المتحدة ولا لسبتة ومليلية. ولم تحصل إسبانيا على أي ضمانات مكتوبة من المغرب فيما يتعلّق باحترام السيادة الإسبانية على المدينتين”، يقول المتحدث.

“كما لم تتحصّل إسبانيا على ضمانات من المغرب بالتخلّي عن استخدام الهجرة كأداة ضغط”، يضيف الدبلوماسي، قبل أن يعقّب :” لا يوجد ردّ مغربي على هذه الرسالة. لأن الردّ المغربي كان الدعاية فقط”.