حزب إسباني يفضح استخدام المغرب “الحرقة” للابتزاز السياسي

"فوكس" يحذر الرباط من التجاهل المستمر لضبط الحدود والبحر

اتهم حزب “فوكس” الإسباني المغرب باستخدام الهجرة كورقة للضغط السياسي من خلال “غض الطرف” عن المهاجرين غير الشرعيين، والسماح لمئات القصر بالتجمع على الحدود للعبور سباحة وعرقلة إعادتهم إلى بلادهم.

وفي أعقاب تزايد ضغط الهجرة على حدود سبتة بالجيب الإسباني، حذر رئيس فرع الحزب بالمدينة، خوان سيرجيو ريدوندو، في بيان له، من أن “هذا الأمر يعود إلى تطبيق المغرب لخارطة طريقه من دون عقاب وتجاهله المستمر لضبط الحدود والبحر”.

وأكد أن “هذا الوضع ليس عفويا، بل هو نتيجة سلبية السلطات المغربية المعتادة التي سمحت بتجمع عشرات القاصرين في منطقة تاراخال خلال الأيام القليلة الماضية من دون نشر أي نوع من أجهزة الاحتواء أو المراقبة”.

وأَشار المتحدث إلى أنه “من المهم التأكيد على أن المغرب يدرك تماما أن سبتة تعاني من الضغط”، ورغم ذلك، فإنه “يصر على زيادة الضغط، متجاهلا بذلك التزاماته بمراقبة الحدود، بل ويسمح أيضا بتدفقات غير منظمة من القصر الذين يغادرون مختلف المدن المغربية الداخلية نحو حدود سبتة، متجولين في أنحاء البلاد، في ظل إفلات تام من العقاب”.

وأكد أن كل هذا يحدث “من دون أن تبذل السلطات المغربية أي جهد يذكر لمنعه، منتهكة بذلك التزاماتها بشأن حماية القصر”.

وأضاف أن حزب “فوكس” حذر مرارا وتكرارا من أن هذا الوضع “ليس مصادفة أو ظاهرة موسمية، بل إستراتيجية مدروسة بدقة من قبل المغاربة وتهدف إلى الضغط على الدولة الإسبانية”.

وفي ظل هذا الوضع، شدّد المسؤول بالحزب الإسباني على ضرورة “إصلاح التشريعات الوطنية بشكل عاجل للسماح باتخاذ إجراءات أكثر مرونة لإعادة هؤلاء القصر إلى المغرب، الذي يقع على عاتقه واجب حمايتهم لكونهم مواطنين مغاربة دون سن الثامنة عشر”.

كما شدّد على أنه “مهما حاولت السلطات الإسبانية حصر هذا المشكل في قضية هجرة بحتة ومنح المغرب صفة محاور صالح أو شريك موثوق في حله، فإن المشكل سيستمر في التفاقم إلى ما لا نهاية”.