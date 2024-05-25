حزب الشعب يدعو الجزائريين للهجرة إلى إسبانيا

طالبت عضو حزب الشعب الاسباني، وممثلته في البرلمان الاوربي، روزا إستاراس، بضرورة استقدام المهاجرين الجزائريين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، لتنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي كلمة لها، أمام اللجنة البرلمانية الأوربية، نقلتها صحيفة “لاغاسيتا” الاسبانية، أكدت إستاراس، حاجة إسبانيا للمهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا، داعية في الوقت ذاته الشركات الصغيرة والمتوسطة في اسبانيا إلى توظيف هؤلاء الشباب والاعتماد عليهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وشدّدت المتحدّثة على اهمية استقدام العمالة الماهرة، والقادرة على تقديم الإضافة للاقتصاد الاسباني، وذلك في ظل الهجرة التي تشهدها البلاد من طرف العمال الماهرين، نحو ألمانيا وأمريكا.