-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حزب الشعب يدعو الجزائريين للهجرة إلى إسبانيا

الشروق أونلاين
  • 946
  • 0
حزب الشعب يدعو الجزائريين للهجرة إلى إسبانيا

طالبت عضو حزب الشعب الاسباني، وممثلته في البرلمان الاوربي، روزا إستاراس، بضرورة استقدام المهاجرين الجزائريين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، لتنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي كلمة لها، أمام اللجنة البرلمانية الأوربية، نقلتها صحيفة “لاغاسيتا” الاسبانية، أكدت إستاراس، حاجة إسبانيا للمهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا، داعية في الوقت ذاته الشركات الصغيرة والمتوسطة في اسبانيا إلى توظيف هؤلاء الشباب والاعتماد عليهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وشدّدت المتحدّثة على اهمية استقدام العمالة الماهرة، والقادرة على تقديم الإضافة للاقتصاد الاسباني، وذلك في ظل الهجرة التي تشهدها البلاد من طرف العمال الماهرين، نحو ألمانيا وأمريكا.

مقالات ذات صلة
طوفان الأقصى!

طوفان الأقصى!

الرئيس تبون يأمر بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا

الرئيس تبون يأمر بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا

مصالح الأمن تضبط 300 كغ من الكيف المعالج

مصالح الأمن تضبط 300 كغ من الكيف المعالج

هكذا ستجرى اختبارات الاستدراك وتحذيرات من التلاعب بالتواريخ

هكذا ستجرى اختبارات الاستدراك وتحذيرات من التلاعب بالتواريخ

الرئيس تبون يفتح صدره للأحزاب ويرد بكل وضوح وصراحة

الرئيس تبون يفتح صدره للأحزاب ويرد بكل وضوح وصراحة

 تأجيل محاكمة الإرهابي “البارا” لاستدعاء الشهود والضحايا

 تأجيل محاكمة الإرهابي “البارا” لاستدعاء الشهود والضحايا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد