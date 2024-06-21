حزب العمال يطالب السلطة المستقلة للانتخابات بالتدخل

بسبب تأخر المصادقة على استمارات الترشيح في بعض الولايات

دعا حزب العمال السلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات إلى التدخل، لوضع حد لما وصفه بـ”العراقيل الإدارية” التي واجهتهم في بعض الولايات، خلال عملية المصادقة على استمارات الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر المقبل، على غرار ولايات قسنطينة والطارف والجزائر العاصمة.

واعتبر الحزب، في بيان له، أن سيرورة عملية المصادقة على استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 تشهد في بعض الولايات بطأ كبيرا نتيجة وجود اختلالات على مستوى البلديات، خاصة فيما يتعلق باستقبال المواطنين الموقّعين على استمارات الترشح، حيث سجل العمال، يضيف البيان، “غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من جوان الجاري، الأمر الذي أثر على عملية المصادقة على التوقيعات”.

وأضاف الحزب، أنه منذ بداية عملية جمع التوقيعات على استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، تم تسجيل جملة من الاختلالات عرقلت عملية المصادقة على الاستمارات، خاصة في بعض الولايات، على غرار قسنطينة والطارف والجزائر العاصمة، وذلك نتيجة التأخر في تعيين الموظفين المخوّلين قانونا بالمصادقة على الاستمارات، إضافة إلى مشاكل تتعلق بانقطاعات الانترنت”.

كما انتقد الحزب إقصاء مواطنين حاملين لبطاقة تعريف وطنية غير بيومترية لعدم حملها رقم التعريف الوطني، على غرار ما وقع في ولاية قسنطينة، يضيف البيان.

ومن بين الأمور المسجلة، يقول المصدر، التأخر في حصول المسجلين الجدد في القائمة الانتخابية أو من غيّر مقر سكناه على أرقام تسجيلهم إلاّ بعد 15 يوما، ممّا قد يتسبّب في إقصائهم من عملية جمع التوقيعات.