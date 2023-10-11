حزب الله اللبناني يستهدف موقعا إسرائيليا بصواريخ موجهة

قال حزب الله في بيان يوم الأربعاء، إن المقاومة الإسلامية ستكون حاسمة في ردها على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف لبنان.

وبيّن حزب الله في بيانه أن “قواته استهدفت موقعا إسرائيليا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة وسقوط عدد كبير من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح”.

وأعلنت المقاومة الإسلامية: “في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية والتي أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين قمنا باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجهة”.

وأضاف: “”الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح”.

وجددت المقاومة الإسلامية تأكيدها “أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء”.

إصابات بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بحدود لبنان

ذكرت وسائل إعلامية “وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في عرب العرامشة على الحدود مع لبنان”.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود.

وردت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدد من القذائف على موقع الضهيرة، حيث “هاجم الأراضي اللبنانية بنيران المدفعية، كما نفذ سلاح الجو هجمات باستخدام طائرات بدون طيار”.